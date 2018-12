Brasileira assume diretoria de planejamento estratégico da Coface na AL

A presidente da Coface no Brasil, Marcele Lemos, deu voos mais altos. Foi escolhida para comandar a diretoria de planejamento estratégico da seguradora francesa na América Latina. Dentre suas novas funções, estão apoio à equipe para moldar a estratégia e a missão da empresa e desenvolvimento de planos para turbinar negócios na região.

Um mais um

Marcele vai acumular as duas funções, permanecendo à frente da seguradora de crédito no Brasil, que tem como sócios a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) e a Coface Serviços. Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) detêm, juntos, 25% da SBCE. A venda da fatia à francesa, que é majoritária, com 75,82% do capital, já era para ter saído, mas ainda não avançou.