Brasileira vence licitação de portabilidade de celular no Uruguai

A empresa brasileira Cleartech venceu a licitação realizada no Uruguai para prover serviço de portabilidade numérica em celulares. A companhia formou consórcio com a uruguaia Cietel, companhia local de infraestrutura, e se sagrou vencedora da concorrência, no valor de US$ 3,5 milhões, com duração de cinco anos renováveis por mais cinco.

Trocar a operadora de telefonia e carregar o número do aparelho é algo comum no Brasil há mais de uma década. Já o Uruguai está no fim da fila dos países da América do Sul na concretização desse processo. Por isso, a licitação de prestação desse serviço técnico.

No processo, estavam grandes corporações globais, como Mediafon, da Lituânia, responsável pelos projetos de portabilidade numérica do México e da Rússia; PortingXS, provedora de portabilidade dos Países Baixos, da Irlanda e de alguns países na África; e a Inetum, presente na América Latina e na Europa.

A Cleartech detém 85% do mercado regulatório brasileiro, que diz respeito a contratos para prestar serviços determinados pela agência reguladora, a Anatel. Em 2007, prestou no País serviço semelhante ao que venceu no Uruguai.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 10/12/21, às 13h48.

