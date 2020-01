Brasileiras captam US$ 3 bi no exterior e empresas latinas fazem fila

Foto: Reuters/Andrew Kelly

Quatro empresas brasileiras – Itaú Unibanco, Klabin, Globo Comunicação e Rede D’Or – captaram US$ 3 bilhões no mercado internacional na semana passada, com forte demanda dos investidores. Na semana que vem, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) deve precificar, na quinta-feira, uma oferta de bônus que poderá chegar em US$ 1 bilhão e utilizará parte para recomprar papéis já emitidos, que vencem neste ano. Outras empresas latinas também vão aproveitar da liquidez externa nesta semana: o colombiano Grupo Aval, a peruana Camposol e as chilenas Engie e Sociedad Quimica y Minera Soquimich. Semana passada, além das empresas brasileiras, o Paraguai também foi a mercado, com uma demanda superando em mais de oito vezes a oferta. O ritmo das emissões externas na semana que vem deve ser um pouco mais lento por conta do feriado nos Estados Unidos, Dia de Martin Luther King Jr.

Timing. A expectativa é positiva para as emissões externas neste ano, diante do nível da taxa externa, bastante atrativa, e da reprecificação dos papéis no mercado local. A percepção, ainda, é de que haverá concentração no primeiro semestre, dada a turbulência nos mercados esperada com as eleições nos Estados Unidos.