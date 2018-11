Brasileiro busca consultoria para mudar para Portugal e Itália

De olho no aumento da procura do brasileiro em se mudar para o exterior, em especial Portugal e Itália, consultorias estão se especializando no tema e o assunto também entrou no dia a dia de grandes bancas de advocacia.

O escritório Mattos Filho, por exemplo, receberá hoje representantes de escritórios internacionais, para exposição e debate sobre os benefícios fiscais oferecidos por esses países para atração de pessoas físicas. Outro foco será o impacto ao patrimônio situado no Brasil com a decisão de migração.

Salto. O interesse em transferência de residência fiscal de pessoa física para Portugal saltou há cerca de quatro anos e tem se mantido. Já a Itália entrou com mais ênfase no radar de destino para os brasileiros no ano passado, depois de aprovada a lei que visa a atrair a transferência de residência fiscal de pessoas físicas.

Em 2016, o escritório registrou aumento de 200% das consultas sobre planejamento emigratório e transferência de residência fiscal. Desde então, o crescimento anual tem sido na ordem de 15%.