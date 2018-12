Brasileiro compra menos refrigerante para consumir em casa, diz Kantar

Nos últimos três anos, os brasileiros diminuíram em 8% a frequência de compra de refrigerante para casa. De acordo com dados da Kantar Worldpanel, as 23 compras realizadas em média, em setembro de 2015, caíram para 21, no mesmo mês deste ano. Além disso, houve redução de 7% no volume comprado em cada ocasião. Segundo a empresa, a mudança é alinhada à tendência global do consumo de refrigerante ser maior em bares e restaurantes. No Brasil, 58,4% do gasto com a categoria são realizados longe do domicílio.

