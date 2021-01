Brasileiro comprou mais loteamentos em 2020

Em 2020, ano de mercado imobiliário aquecido, houve um aumento na procura por terrenos em loteamentos no Brasil. Com isso, a plataforma de vendas desse tipo de imóvel 1M2 viu aumentar em 400% a quantidade de operações no ano e ampliou de 13 para 18 o número de Estados brasileiros em que tem produtos disponíveis. Para 2021, a meta é aumentar em mais 50% as vendas.

Preferências. De acordo com dados da empresa, pelo menos 15% dos usuários que acessam a plataforma pretendem comprar um lote imediatamente e 21% estão considerando uma compra em médio prazo. Mais de 60% buscam um imóvel para moradia, enquanto entre 15% e 20% querem investir. Outros 12% miram um empreendimento para lazer.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 06/01/2020 às 09:45:09.

