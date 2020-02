Brasileiro é o que mais prioriza conforto, entre viajantes de 12 países

Os brasileiros são os passageiros que mais valorizam o conforto em viagens, conforme pesquisa encomendada pela empresa de viagens e fidelização Collinson. Quase 85% dos turistas do País têm essa prioridade, enquanto 64% dão mais valor à eficiência e 35% ao custo-benefício. Entre as principais facilidades buscadas nessa categoria, estão a compra de acesso a lounges em aeroportos e assentos com mais espaço nos aviões. A pesquisa foi feita com mais de 25 mil viajantes, de 12 países.

