Brasileiro gasta mais com roupas e entretenimento em viagens ao exterior

O preço mais em conta para comprar roupas no exterior do que no território nacional faz com que itens de vestuário estejam na preferência dos brasileiros que viajam. Lojas de roupas e de departamento respondem por 26% dos gastos desse público em viagens internacionais. Serviços de entretenimento como cinema, teatro e parques de diversão vêm em seguida, com 25%, conforme ranking da Agillitas, especializada em cartões pré-pagos. Na sequência, estão restaurantes (18%), hospedagem e serviços de hotel (17%), supermercados (10%) e passagens aéreas/viagens (4%).

Orçamento. O tíquete médio de gastos por dia dos brasileiros variou de R$ 80,00 a R$ 150,00 durante o período da pesquisa, feita com base nos cartões pré-pagos internacionais ativos comercializados de novembro de 2017 a março de 2018.