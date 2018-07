Brasileiro gasta mais em restaurante e hospedagem durante a Copa na Rússia

Os brasileiros que foram à Rússia acompanhar os jogos da Copa do Mundo aproveitaram para conhecer a culinária local. A maior parte dos gastos registrados na terra das matrioskas, as bonequinhas russas, com o cartão internacional pré-pago da Agillitas foi com restaurantes (46%), conforme dados da companhia, especializada em soluções de pagamento. Na sequência, vieram hospedagem e serviços de hotel (16%), lojas de roupas (10%), supermercados (6%), eletrônicos (5%), esportes (5%) e passagens aéreas (4%).

Você tem fome de quê? Geralmente, os gastos de brasileiros no exterior têm como destino principal itens de vestuário e não alimentação, como ocorreu na Copa. O tíquete médio gasto por dia, durante o mundial, variou de R$ 100,00 a R$ 150,00, segundo a Agillitas.