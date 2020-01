Brasileiros estão otimistas com economia, mas porcentual cai

Foto: Alexandro Auler

A maioria da população brasileira começou o ano otimista em relação à economia, de acordo com pesquisa do Datafolha, encomendada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Dos entrevistados 62% disseram estar otimistas, 17% acreditam que a economia ficará de lado e o restante (21%), prevê piora. Apesar do otimismo, o porcentual é menor do que a pesquisa divulgada no início do ano passado, quando 74% demonstraram otimismo.

Grupo. Para a pesquisa foram realizadas 3.433 entrevistas em todo o Brasil, em 149 municípios, com a população economicamente ativa, inativos que possuem renda e aposentados, das classes A, B e C, a partir dos 16 anos. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Notícia publicada no Broadcast no dia 14/01/2020, às 11:58:29

