Brasileiros gastam mais na primeira semana de janeiro online

Os brasileiros gastaram mais nas compras online no início de janeiro, segundo levantamento da plataforma de comércio eletrônico Rakuten Digital Commerce. Nos primeiros seis dias do mês, o tíquete médio ficou em R$ 429, com alta de 3% sobre o mesmo período do ano passado.

Volta às aulas. Os consumidores gastaram mais com eletrodomésticos, despendendo em média R$ 1.101, seguido de materiais de construção, com tíquete de R$ 861. Entre as maiores altas, ficaram joias e presentes (30% em relação ao mesmo período do ano passado) e brinquedos e bebês (27%). Os gastos com papelaria e material escolar também subiram 11%, por conta da volta às aulas. O valor médio dos gastos foi de 786. (Cristiane Barbieri)

