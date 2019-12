Brasilprev atinge R$ 11,2 bi e retoma liderança em captação líquida

A Brasilprev retomou a liderança na captação líquida do setor de previdência privada ao atingir a marca de R$ 11,2 bilhões no acumulado do ano até outubro. Ante o mesmo período do ano passado, o volume mais que dobrou. A tradicional líder do setor tinha perdido o posto para a Caixa Econômica Federal no início do ano, mas conseguiu correr atrás a tempo de encerrar 2019 de volta ao topo.

Briga, briga, briga. Resta saber como ficará essa briga nos dois últimos meses, período mais aquecido para aportes em previdência privada por conta do término do prazo para ajustes com o leão no exercício seguinte. A Brasilprev, sociedade entre o Banco do Brasil e norte-americana Principal Financial Group, detém 29,4% do mercado, cuja captação líquida foi de R$ 38,3 bilhões entre janeiro e outubro.

Contato: coluna.broadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Notícia publicada no Broadcast dia 04/12/2019, às 15:50:50