Brasilprev cresce em produto para quem não tem plano de previdência

A Brasilprev ultrapassou a marca de 150 mil contratações do produto Brasilprev Fácil, voltado para as pessoas que não têm planos de previdência. As contribuições mensais têm valor modesto, de R$ 100,00, e a aplicação dos recursos feitas em um fundo de renda fixa com perfil moderado e tabela do Imposto de Renda pelo modelo progressivo. O produto foi lançado em agosto do ano passado e o número das contratações superou o previsto pela Brasilprev, empresa de previdência complementar do Banco do Brasil em parceria com a norte-americana Principal Financial Group. A contribuição mensal média destes planos também tem ficado acima do mínimo, em torno de R$ 275,00.

