Brasilprev mira novas gestoras para ampliar oferta de fundos multimercados

Cerca de oito gestoras estão no radar da Brasilprev para aumentar a oferta de fundos de terceiros da líder de mercado em previdência privada no Brasil. A estratégia, segundo o diretor financeiro da empresa, Jorge Ricca, é complementar a atual oferta, hoje representada por 18 gestoras independentes. Juntas, as assets gerem R$ 13 bilhões, cerca de 4% do total sob gestão da Brasilprev.

“Hoje temos sete ou oito gestoras no pipeline em avaliação. Devemos lançar no segundo semestre”, afirmou o executivo, acrescentando que não necessariamente a empresa vai lançar esse número de novos gestores. “Só vamos colocar na nossa plataforma o que for eficiente e complementar à nossa oferta”, disse.

“A plataforma aberta começou na Brasilprev no fim de 2019 com duas gestoras. A partir de 2020, intensificamos a presença de assets independentes na nossa grade de produtos. Hoje temos 22 estratégias [fundos] de 18 gestores na plataforma aberta”, disse Ricca. Esses fundos são multimercados, segmento que cresceu nos últimos anos na Brasilprev.

Ampliação é parte da estratégia de diversificação de produtos

A ampliação da oferta de gestores externos é parte da estratégia da companhia, líder do setor, de diversificar sua prateleira de produtos. Os parceiros montam fundos multimercados, com mandato para atuar em mercados diversos, como ações e moedas.

Por conta do foco nesse tipo de fundo, os multimercados têm crescido em importância e participação no total de ativos. Em dezembro de 2019, o segmento representava 9,1% do total sob gestão. No fim de 2020, era 13%. Em dezembro de 2021, 34,2%. Em 2022, ano em que a Selic voltou para dois dígitos, o porcentual ficou estacionado e os multimercados respondiam por 34,2% dos R$ 327,8 bilhões sob gestão.

