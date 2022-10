Brasilprev pretende avançar em consultoria a cliente que se aposenta

A Brasilprev, maior gestora de previdência privada do País, pretende investir em assessoria a clientes que chegam à idade de resgate dos planos de previdência, o que a indústria chama de desacumulação, a partir do ano que vem. A ideia é prestar consultoria para que o uso dos recursos pelos poupadores seja mais racional, o que suaviza os resgates.

Segundo a presidente da Brasilprev, Angela Assis, testes com clientes mostraram que esse tipo de assessoria aumentou a escolha pelo recebimento dos recursos de forma mensal em vez do resgate de uma única vez. Dados da gestora apontam que, dos clientes com data de saída em 2022, a escolha pela renda mensal foi 60% maior entre os que receberam assessoria que entre os que não receberam.

Empresa planeja produtos específicos para aposentados

Além de assessorar os beneficiários, a empresa pretende criar produtos específicos para essa fase da vida. Outra vertente é a ajuda no planejamento sucessório, algo comum nas áreas de alta renda dos grandes bancos. A Brasilprev considera que, entre muitos que têm planos de previdência, também há demanda por esse serviço, e portanto, um mercado a explorar.

Assis afirma ainda que a gestora tem espaços importantes a conquistar no próprio balcão do Banco do Brasil, o mais importante canal de vendas dos planos. No varejo do BB, por exemplo, a entrada dos produtos da Brasilprev ainda é menor que nos segmentos de maior renda, diferença que a atual gestão quer diminuir.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 10/10/2022, às 10h49

