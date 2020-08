Brasilprev retoma “normalidade” 3 meses antes do esperado

Líder do mercado de previdência privada no Brasil, a BrasilPrev já se recuperou da crise causada pela pandemia do novo coronavírus e desde julho está de volta à “normalidade”. Por “normalidade”, entenda-se: o resultado previsto antes da crise para ser atingido naquele mês foi alcançado. Com fortes retiradas entre março e abril, a diretoria e o comitê de crise da empresa passaram a reunir-se diariamente – e colocaram uma operação de guerra em ação. Foram treinados nada menos do que 24 mil gerentes de relacionamento do Banco do Brasil, feitos cafés da manhã virtuais com 3 mil clientes e disparados 24 milhões de e-mails explicando a eles o que estava acontecendo, com o passar do tempo durante a pandemia. Os comunicados foram do “vai passar” ao “foco no longo prazo”, chegando ao “oportunidades à vista”.

Tô livre. Segundo Márcio Hamilton, presidente-executivo da BrasilPrev, em março foi o momento de colocar a bola no chão e ver para quem seria passada. Com alguns clientes em pânico, cabia aos gestores da empresa, que tinha R$ 292 bilhões em ativos sob gestão no fim de 2019, olhar o longo prazo – e agir.

Tô ligado. Apesar de os ganhos dos meses passados não voltarem mais, a crise trouxe alguns aprendizados que ficarão, diz Hamilton. Além da linha direta com clientes e gerentes, com cafés e workshops que continuam acontecendo, aumentou a velocidade da transformação digital da BrasilPrev. Além de mais funcionalidades no app, o chatbot do WhatsApp gerou boas respostas, por exemplo.

Tô leve. Também houve corte de custos e contingências – como a redução dos espaços físicos e deslocamentos em viagens – que permanecerão daqui para frente e deixarão a empresa mais leve. O objetivo agora é investir no que Hamilton chama de “democratização da previdência”, com o BrasilPrev Fácil, que permite investimentos a partir de R$ 100. Só em 2020, foram conquistados 120 mil novos clientes e vendidos 130 mil planos da modalidade.

