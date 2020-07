Braskem deixa para a próxima semana lançamento de título de dívida no exterior

A petroquímica Braskem deve anunciar ao mercado somente na semana que vem sua emissão de títulos de dívida (bond) no exterior, com o qual pretende levantar até US$ 1,5 bilhão junto a investidores estrangeiros. Havia expectativa de que os papéis fossem oferecidos hoje ao mercado, mas a opção foi continuar as conversas para atrair mais compradores e explicar melhor a operação.

Comuns no exterior, bonds híbridos são pouco usados no País

Os bonds são híbridos, ou seja, têm características que remetem a uma ação e, portanto, colocam o investidor como último na fila de recebimento, caso a empresa sofra alguma pane financeira. Essa é uma estrutura pouco utilizada por emissores brasileiros e, embora não tão estranha para os investidores estrangeiros, está sendo utilizada por uma companhia que vem enfrentando percalços relacionados ao setor petroquímico e a um grande passivo ambiental no Estado de Alagoas. Além disso, é pivô de sustentação do plano de recuperação judicial da Odebrecht e tem uma mudança de controle já programada para dois anos. Os títulos de dívida propostos são perpétuos e, ainda que o contrato dos bonds estipule a possibilidade de serem recomprados em cinco anos pela empresa, trata-se de uma opção.

