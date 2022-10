Braskem e japonesa Sojitz criam empresa para produzir pet sustentável

A Braskem e a japonesa Sojitz estão lançando a Sustainea, joint venture que produzirá a matéria-prima utilizada na fabricação de resina pet a partir de açúcar. A nova empresa nasce com a missão de liderar a produção mundial de insumos usados na fabricação desses produtos, o Bio MEG (monoetilenoglicol) e o bioMPG (monopropileno glicol), em três usinas com capacidade de produção de 700 mil toneladas por ano dessas matérias-primas.

Com esse volume, é possível fabricar perto de 2 milhões de toneladas de pet, que tem inúmeras aplicações e é fundamental para setores como o têxtil e de embalagens, principalmente garrafas de bebidas. Globalmente, são fabricadas ao ano cerca de 30 milhões de toneladas de pet, com MEG predominantemente produzido a partir de matérias-primas fósseis, como nafta, gás ou carvão.

Primeira fábrica deve começar a operar em 2026

Ambas as companhias não revelam o quanto investiram no projeto, que saiu do papel em março e aguardava a aprovação dos órgãos concorrenciais do Japão. O plano é que a primeira fábrica comece a operar em 2026. O local da instalação não está definido. “Temos de analisar a ‘pegada de carbono’, do ponto de vista de logística das usinas em relação às plantações de milho ou trigo e também à localização de nossos clientes globais”, diz Gustavo Sergi, CEO da Sustainea.

Segundo ele, o MEG da Sustainea tem de carregar atributos de sustentabilidade em toda a cadeia de produção para agregar valor às metas de carbono das indústrias que usam o pet. “Foram esses clientes que trouxeram a demanda à Braskem”, diz. Também não está definido se serão usados milho ou trigo para extrair o “açúcar” (dextrose) que servirá de insumo ao MEG. As usinas devem ser construídas nos Estados Unidos, Europa, Ásia, ou Brasil.

Petroquímica quer reduzir ao menos 15% das emissões de CO2

Permanece indefinido também como a nova unidade pode contribuir para as metas de redução de emissão de CO2 da própria Braskem. Na semana passada, a petroquímica disse que quer atingir redução de pelo menos 15% das emissões de CO2 de escopos 1 e 2 em 2030. De 400 iniciativas mapeadas, 69 foram priorizadas e 33 estão em andamento.

