Braskem prepara oferta de ações bilionária para dar saída à Petrobrás

A petroquímica Braskem prepara uma oferta de ações subsequente (follow on) para permitir a saída da Petrobrás, que desde 2015 tenta se desfazer deste ativo. A estatal detém 47% das ações ordinárias da companhia, da qual é sócia com a Odebrecht. No valor dos papéis hoje, a Petrobrás poderia levantar cerca de R$ 8 bilhões, caso toda sua fatia fosse vendida. Outros 50,1% dos papéis com direito a voto estão nas mãos da Odebrecht. Para dar liquidez ao papel e, de quebra, aumentar a atratividade junto aos investidores, um dos passos tomados pelas sócias Petrobrás e Odebrecht será uma reorganização societária, com unificação das espécies de ações da Braskem e futura migração para o Novo Mercado, segmento de mais elevadas práticas de governança corporativa da B3. Para a venda dos papéis em Bolsa, o momento é mais do que propício: a alta nos últimos três anos foi de cinco vezes. A ação da Braskem passou de cerca de R$ 10,00 para R$ 51,00. Somado a isso, a ida ao Novo Mercado traz ares frescos à Braskem, que também foi citada na Operação Lava Jato.

Papo de sócio. A Petrobrás informou em seu plano estratégico 2017-2021 a intenção de sair de participações em petroquímica. A Odebrecht, por outro lado, mesmo forçada a se desfazer de ativos para buscar liquidez após o escândalo da Lava Jato, tem mantido a posição de que ficará na Braskem. Desde 2015, a Petrobrás vem tentando vender sua fatia na petroquímica, mas até aqui as conversas com a Odebrecht não haviam envolvido o acordo de acionistas, que foi assinado há oito anos. Procurada, a Braskem disse que as discussões sobre a reorganização societária são iniciais e que não há decisão sobre o tema. “Neste contexto, a Braskem segue executando sua estratégia empresarial na busca de iniciativas de criação de valor para todos os seus acionistas”, destacou. A Petrobrás não comentou.

