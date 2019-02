Pelo quarto mês consecutivo, a Braskem reduziu o preço de suas resinas. Com a queda prevista para fevereiro, em razão da redução dos preços globais do petróleo, os preços diminuíram 18% no acumulado desde novembro, segundo o mercado. A Braskem diz que mantém sua política de alinhamento de preços no mercado doméstico às cotações praticadas no exterior.