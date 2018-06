Braziliex, exchange de criptomoedas, quer ‘liderar’ Brasil em dois anos

A Exchange de criptomoedas Braziliex, que abriu as portas em 2017, quer liderar esse mercado no Brasil em até dois anos. Hoje, a companhia tem 60 mil clientes, longe das concorrentes Fox Bit e Mercado Bitcoin. A corretora inicia neste momento sua campanha de marketing, com participação em eventos no Brasil e no exterior. Na lista mundial a meta é estar entre as 30 globais. A Braziliex está na 85ª colocação atualmente. A casa oferece 16 criptomoedas e o objetivo é ter 50 no portfólio até o fim deste ano.

