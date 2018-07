Bresco investimentos tem condomínio logístico 100% locado

O condomínio logístico especulativo da Bresco Investimentos, o Bresco Itupeva, está 100% locado. Localizado no interior de São Paulo, os locatários são a Reckitt Benckiser, multinacional em bens de consumo para saúde e higiene, e a Bignardi Papéis, referência nacional no setor de papel e celulose, ambos com contratos de locação de longo prazo.

Na medida. Os condomínios especulativos são construídos com características flexíveis e não têm pré-garantias de contrato de locação, ao contrário dos chamados “built to suit”, os quais são projetados e construídos conforme especificações do cliente. Ao lado do Bresco Itupeva está o Hub Natura, imóvel “build to suit” desenvolvido pela Bresco em 2013.

