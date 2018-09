BRF leiloa em outubro ativos não operacionais

A fabricante de alimentos processados BRF leiloará, no início de outubro, ativos não-operacionais, como fazendas, terrenos, apartamentos e centros de distribuição. Na plataforma “Lance Já”, ativos localizados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul são ofertados.

Pelos lances mínimos propostos para esses ativos, a BRF levantará cerca de R$ 30 milhões. Esse movimento faz parte do plano de desinvestimento da companhia, anunciado em junho, pelo qual a BRF propõe arrecadar R$ 5 bilhões até o fim deste ano, de forma que a alavancagem (número de vezes em que a dívida líquida é superior à geração de caixa medida pelo Ebitda) vá para 4,35 vezes.

O “grosso” do desinvestimento virá da venda de ativos operacionais da companhia na Europa, Tailândia e Argentina.

Sob nova gestão. A BRF não divulga o valor almejado no leilão, que será realizado em um hotel em São Paulo, mas reitera que o mesmo faz parte do plano anunciado pela empresa no fim de junho, após Pedro Parente ter assumido o comando da empresa.

Siga a @colunadobroad no Twitter