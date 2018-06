Briga de família Steinbruch terá nova ação na Justiça até o fim da semana

Os primos de Benjamin Steinbruch, Clarice e Léo Steinbruch, entrarão com liminar até o fim desta semana para que seus direitos políticos nas holdings que controlam os negócios da família sejam restabelecidos em caráter de urgência. Desde janeiro deste ano longe dos negócios, Léo e Clarice querem voltar a ter voz nas sociedades que estão abaixo das holdings, visto que a partilha do patrimônio comum, que é o objetivo final da ação que já está na Justiça, pode levar anos. Representados por Ricardo Tepedino, do escritório Tepedino, Migliori, Berezowski, Poppa Advogados, os primos querem que o acordo de acionistas, vigente desde 1994, volte a ser respeitado, enquanto aguardam o desfecho do processo judicial.

Tempo longo. Os irmãos Benjamin, Ricardo e Elizabeth, representados pela Rio Purus, detêm 60% do patrimônio. Clarice e Léo, da NFL Participações, 40%. O entendimento é que, como a sentença final pode levar anos, seria “extremamente injusto” que apenas os membros da Rio Purus ao longo de todo esse tempo “governassem todas as sociedades do grupo como bem entendessem”. O representante legal da Rio Purus no caso, o escritório Mattos Filho e Paulo Lazzareschi, não comentaram.

