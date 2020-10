Briga entre credores e Rodovias do Tietê derruba advogado da recuperação

A briga que se arrasta há anos do fundo Latache com credores e a Rodovias do Tietê fez mais uma vítima, desta vez o advogado que conduzia o processo de recuperação judicial da concessionária. Dificuldades para se chegar a um consenso em torno das condições do plano, que será levado à votação dos credores, estariam ligadas à sua destituição.

Cadê o dinheiro? Embora prometido, o Latache ainda não apresentou sua proposta de investimento na empresa, que deve resultar na aquisição do restante da companhia. A Latache adquiriu 50% da Rodovias do Tiete da portuguesa Linea, que dividia a operação com a AB Concessões, do grupo Bertin e da operadora italiana de rodovias Atlântia.

Calote. Grande parte da dívida da concessionária refere-se a debêntures de infraestrutura, emitidas em 2013, que estariam com 15 mil pessoas físicas. No pedido de recuperação judicial, essa dívida somava cerca de R$ 1,5 bilhão. A companhia vinha tentando reestruturar as condições de pagamento das debêntures desde 2017, sem sucesso.

Com a palavra. Procurada, a Latache não comentou. A empresa especializada em reestruturações Starboard, que representa o grupo de credores e a Rodovias do Tietê também preferiram não comentar.

