Brisanet planeja IPO de R$ 2 bilhões para avançar na corrida por fibra ótica

A Brisanet, um dos maiores provedores regionais de banda larga fixa no Brasil, com operações principalmente no interior do Nordeste, planeja abrir capital em Bolsa em meados de julho, com uma oferta inicial de ações (IPO) de até R$ 2 bilhões. Os bancos Santander, XP, BTG Pactual e UBS-BB comandam a transação.

Se chegar lá, a Brisanet será uma das primeiras operadoras regionais listadas, junto da mineira Algar Telecom e, concorrendo para atrair investidores com a paulista Desktop, que protocolou o seu pedido de IPO nesta quinta-feira, 20. As duas surfam a onda do aumento exponencial na demanda por banda larga por fibra ótica e atuam em regiões nas quais a presença das grandes teles é baixa.

Os provedores regionais têm ganhado espaço, e já respondem, juntos, por 41% do mercado de banda larga no Brasil. Estão à frente de Claro (27,5%), Vivo (18%) e Oi (14%), de acordo com a consultoria Teleco. Há três anos, as empresas menores tinham uma fatia de 26%.

Empresa tem como foco atuação no Nordeste

A Brisanet atua em 97 cidades do Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas, e tem sede em Pereiro, que fica a 340 quilômetros de Fortaleza. Por sua vez, a Desktop atende cidades da região de Jundiaí, Limeira e Piracicaba, no interior paulista.

Com os recursos levantados nas ofertas, as operadoras querem acelerar a expansão das redes de fibra ótica, o que pode acontecer de forma orgânica, mas também por meio de aquisições – que têm sido a marca do setor de telecomunicações. A própria Brisanet concluiu neste mês uma emissão de R$ 500 milhões em debêntures incentivadas para ampliar os negócios.

Procurada, a Brisanet afirmou que “está sempre avaliando oportunidades existentes para a captação de recursos e o fortalecimento de sua estrutura de capital e seu crescimento”. Disse ainda que “nesse momento, não confirma nenhuma operação no mercado de capitais”.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 20/05, às 17h40.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter