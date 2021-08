BrMalls prevê inauguração de 240 lojas em seus shoppings até o fim do ano

A rede de shopping centers BrMalls, com 29 empreendimentos em seu portfólio, prevê inaugurar 240 lojas até dezembro. A companhia já assinou cerca de 300 contratos ao longo do ano – 170 só no segundo trimestre – o que mostra apetite crescente dos comerciantes por um espaço nos shoppings, à medida em que as vendas se recuperam.

Em julho, a BrMalls operou em 95,4% do horário regular. As vendas bateram em 91,9% dos níveis pré-pandemia, enquanto o tempo de permanência dos consumidores foi a 85,6% da média histórica. Apenas 3,7% da área disponível a lojistas estava desocupada.

Entre as inaugurações estão uma unidade da Cobasi (Shopping Estação Cuiabá), um St. Marche (Mooca Plaza, em São Paulo), duas lojas da Track Field (Amazonas Shopping, em Manaus; e Del Rey Shopping, em Belo Horizonte), e três restaurantes Coco Bambu (Catuaí Maringá, Shopping Campo Grande e Del Rey).

Novos hábitos pós-pandemia

De modo geral, a BrMalls tem percebido movimento crescente em operações de entretenimento, gastronomia e serviços, além de varejo de artigos para casa, artigos esportivos e cuidados pessoais. O presidente da companhia, Ruy Kameyama, diz ser um reflexo dos novos hábitos dos consumidores na saída da pandemia, como prioridade em saúde e bem-estar.

Por outro lado, a inadimplência dos lojistas ainda está alta, no patamar de 18% no fechamento do último trimestre. Segundo Kameyama, a cobrança será intensificada e os descontos, reduzidos gradativamente, à medida em que as vendas retornem aos patamares normais.

