BrMalls topa negociar fusão se Aliansce pagar prêmio de controle

Emissários da BrMalls deram um recado claro à Aliansce Sonae em um encontro realizado dias atrás: aceitam conversar sobre a fusão, se a concorrente se dispuser a negociar um prêmio de controle, conforme apurou a Coluna. A mensagem deixa a porta aberta para a retomada do diálogo que cessou desde que o conselho de administração da BrMalls rejeitou, categoricamente, a proposta de fusão recebida no começo de janeiro. Os chairman e CEOs de ambos os grupos, que mantinham reuniões, não se falaram mais.

A Aliansce fez uma oferta classificada como “fusão de iguais” porque os acionistas de cada empresa teriam 50% do novo grupo. Os acionistas da BrMalls também receberiam R$ 1,35 bilhão em dinheiro para cobrir a diferença de valor de mercado entre ambas. Mas a BrMalls avaliou o negócio como uma tentativa de aquisição sem pagamento de prêmio, visto que os atuais controladores da Aliansce (Renato Rique, CPPIB, Alexander Otto Group e Sonae Sierra) ficariam com uma fatia de 24,5% do grupo combinado, o que, na prática, lhes daria o comando.

Sinergias

De janeiro pra cá, a Aliansce procurou outros acionistas para formar um bloco favorável à fusão, ainda que sujeito à revisão dos termos. Segundo fontes, esse bloco já seria superior a 20% da base. A Aliansce diz que as sinergias geradas pela combinação dos negócios – na ordem de R$ 210 milhões por ano (valor questionado pela BrMalls) – compensam a ausência de prêmio. Um sinal do apetite da Aliansce em seguir adiante foi o anúncio de captação de R$ 500 milhões via debêntures para reforçar o caixa visando aquisições no mercado. Procuradas, as empresas não comentaram.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 24/02/22, às 16h47.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com