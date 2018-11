BS2, ex-Bonsucesso, segue bancos digitais e cogita IPO

O banco BS2, ex-Bonsucesso, já se movimenta para abrir capital, seguindo o caminho trilhado por outras instituições financeiras de médio porte e com “pegada digital”. Reuniões com bancos de investimentos que podem se tornar possíveis assessores de uma eventual operação estão em andamento.

Uma opção seria abrir o capital da Olé Consignado, instituição na qual o antigo Bonsucesso, fundado há 25 anos pelos Pentagna Guimarães, é sócio do Santander. A família, inclusive, deu origem ao BMG, que também toca neste momento uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Neste ano, o Banco Inter já listou suas ações na bolsa brasileira. No primeiro semestre de 2018, o lucro líquido do BS2 foi de R$ 17 milhões, cifra 29% inferior à vista um ano antes. Procurado, o BS2 nega manter conversas com bancos de investimentos para realizar um IPO.

Contramão. O movimento de abertura de capital por parte de bancos médios é contrário à onda de deslistagem que ocorreu neste setor recentemente, em meio à dificuldade de alguns players de sobreviverem no modelo tradicional. O foco, agora, é captar recursos junto aos investidores para deslanchar plataformas digitais.