BTG abre mais dois escritórios no Nordeste para gestão de fortunas

O BTG Pactual inaugurou dois novos escritórios para gestão de fortunas no Nordeste, de olho neste segmento de clientes que têm crescido e atraído várias gestoras e bancos. Salvador e Fortaleza são as novas praças, que se somam ao Recife, onde o BTG está desde 2001.

A proposta é atingir investidores com potencial superior a R$ 10 milhões e também empresas, que tem acessado o mercado de capitais com maior frequência, conta o sócio e responsável pela área de Wealth Management do BTG Pactual, Rogério Pessoa.

Receitas do banco na área alcançaram recorde

Os ativos sob gestão no segmento de fortunas do banco somaram R$ 462,5 bilhões no segundo trimestre, avanço de 22,1% em relação ao segundo trimestre do ano passado. As receitas do banco na divisão de Wealth Management & Consumer Banking foram recorde no trimestre, alcançando R$ 621,5 milhões e 65,8% acima do segundo trimestre do ano passado. O BTG Pactual Wealth Management tem mais de 300 colaboradores em gestão de fortunas no Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Estados Unidos e Portugal.

