BTG deve descer a régua na gestão de fortunas nos EUA

O BTG Pactual pode abraçar clientes menos ricos em sua área de gestão de fortunas nos Estados Unidos. O banco acaba de abrir sua plataforma para atender os endinheirados em Miami para assessores financeiros daquele país que atendem principalmente latinos. Atualmente, o tíquete de entrada na casa está em US$ 1 milhão. Segundo Rogério Pessoa, chefe da área de gestão de fortunas do BTG, ao trazer os brokers (profissionais similares aos agentes autônomos no Brasil) e os RIAs (Registered Investment Advisers, equivalentes aos consultores de investimento), o valor mínimo disponível para investir deverá cair, apesar dele não saber ainda qual será. A meta do BTG é triplicar o volume em gestão nos EUA em dois anos. Atualmente, são R$ 40 bilhões.

A área de gestão de fortunas do BTG costuma receber clientes com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras no Brasil. Com o crescimento dos agentes autônomos por aqui, passou a abrigar quem tem R$ 2 milhões, em média, para investir.

BTG aposta em comunidade latina nos EUA

O banco espera que o fato de ser conhecido na América Latina, com filiais no Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina, facilite o avanço na gestão de fortunas de latinos nos EUA. O BTG também quer aproveitar a saída do Wells Fargo, que anunciou em janeiro o fechamento de sua área de gestão internacional de fortunas para se concentrar em clientes norte-americanos. A instituição tinha mais de 300 assessores financeiros nas operações internacionais, muitos deles em Miami e Nova York.

Os ativos sob custódia no segmento gestão de fortunas do BTG Pactual somam R$ 317,4 bilhões, incluindo os R$ 40 bilhões da carteira norte-americana. Esse número quase dobrou em 12 meses.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 17/05, às 12h06.

