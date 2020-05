O BTG Pactual e o Banco Pan ingressaram na organização europeia que representa o ecossistema de fintechs, o Innovate Finance, em Londres. Com isso, as duas instituições farão parte de discussões sobre o que será tendência no mercado financeiro nos próximos anos. A organização tem mais de 250 associados globalmente.

