BTG faz investimento em gestora de investimentos alternativos nos EUA

Com dinheiro em caixa após duas ofertas de ações em menos de um ano, o BTG Pactual acaba de fazer um novo investimento, agora nos Estados Unidos. Adquiriu uma fatia minoritária da Kawa Capital, gestora com sede em Miami. Com R$ 10 bilhões sob gestão, a Kawa foi fundada em 2007 e atua no mercado de investimentos alternativos, segmento que vem crescendo no mundo todo com os investidores indo atrás de alternativas mais rentáveis e de maior risco, diante das taxas de juros baixíssimas.

A conversa com o BTG, segundo o sócio-diretor e chefe de investimentos da Kawa , Daniel Ades, começou há cerca de seis meses, quando a gestora percebeu que um sócio estratégico potencializaria seu crescimento. A ideia é criar um fluxo de ida e volta: a parceria permitirá que os clientes do BTG tenham disponível uma gama de produtos de investimentos no exterior e que a base de estrangeiros da Kawa possa ter acesso aos investimentos no mercado brasileiro, disponíveis na plataforma do BTG.

Hoje cerca de 40% dos ativos da gestora são de brasileiros e o restante é dividido entre investidores sobretudo dos Estados Unidos e da Europa. Segundo Ades, brasileiro que mora há cerca de 20 anos nos Estados Unidos, a parcela do mercado nacional que aplica fora do Brasil é muito limitada. Um de seus objetivos é permitir que esses investidores tenham acesso à alternativa. A gestão da Kawa seguirá independente.

BTG tem apetite por aquisições

O aporte na Kawa vem ao encontro do apetite do BTG em aquisições para complementar sua plataforma digital, aposta importante de via de crescimento. O leque de compras tem sido grande, indo da fintech de consolidação de investimentos Kinvo , a corretoras, como a Necton , até fatias minoritárias em escritórios de agentes autônomos.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 30/03/2021, às 00:01 .

