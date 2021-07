BTG financia projeto de energia renovável de gestora dos EUA em MG

A gestora norte-americana de investimentos em energia renovável Energea Global recebeu um financiamento de R$ 135 milhões do BTG Pactual para construção de projetos de geração distribuída no Brasil. Os projetos envolvem a construção de usinas solares em Minas Gerais para distribuição a residências e pequenas e médias empresas. Em conjunto, os projetos terão uma capacidade instalada superior a 28MW.

A gestora conecta investidores do varejo e institucionais com projetos de energia renovável em mercados globais. Atualmente tem mais de US$ 100 milhões em ativos sob gestão em energia renovável em três continentes. O Brasil foi eleito como um dos focos de seus projetos, especialmente energia solar, pelo potencial de geração e alto custo da energia no País, além do crescente engajamento das companhias em temas de sustentabilidade. A Energea tem vários projetos no País, alguns deles para empresas do setor privado.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 09/07/2021, às 17h00.

