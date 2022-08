BTG, Oaktree e Vox Royalty disputam debêntures de Eike Batista

Dois fundos internacionais, o Oaktree e o Vox Royalty, e o BTG Pactual estão na disputa pelas debêntures (títulos de dívida) do empresário Eike Batista, ao preço mínimo de R$ 1,25 bilhão. A Vox é uma firma canadense de investimento especializada em buscar ativos de mineração pelo mundo. Eles entregaram ontem, dia 8, propostas à 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, que está conduzindo o processo de venda da massa falida da mineradora MMX. O vencedor deve ser conhecido no dia 16. Na tentativa anterior de venda das debêntures, havia sete interessados, entre os quais fundos de royalties e a Argenta Creek. As debêntures chegaram a ser oferecidas para 60 investidores, locais e internacionais. Em junho, foi feita uma tentativa de vender os papéis, ao preço mínimo de US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão).

O único interessado à época, Renato Cruz Costa, dono do RC Group, foi desqualificado pela Justiça mineira por conta de processos nos quais é acusado de estelionato e do não pagamento de dívidas. A juíza da 1ª da Vara Cláudia Helena Batista reduziu então o preço mínimo e determinou que o valor passasse a ser denominado em reais e não mais em dólares, como o anterior.

Possível venda privada gerou preocupação

Se o leilão de ontem não fosse bem sucedido, havia a perspectiva de a venda ser feita de forma privada. A opção causou desconforto no mercado. Uma operação privada não é bem vista porque poderia provocar questionamentos sobre a transparência do processo.

Esta é a terceira tentativa de venda das debêntures. Os recursos obtidos não vão para Eike Batista, mas para a massa falida. As debêntures em leilão foram emitidas pela mineradora Anglo American em 2008, quando comprou o complexo Minas-Rio da hoje falida MMX, de Eike.