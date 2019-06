BTG Pactual acelera cronograma de oferta e coloca mais de 4 times em roadshow

Em um mês bastante concorrido, o BTG Pactual saiu na frente com sua oferta subsequente (follow on) e colocou mais de quatro times na rua para encontros com os investidores, os chamados roadshows. Com essa força-tarefa, a instituição financeira precificará sua unit (pacote composto por ativos de mais de uma classe de valores mobiliários) já na próxima terça-feira, dia 11, antes mesmo do follow on da CPFL, que foi lançado há uma semana e que terá o preço da ação definido no dia 12.

Disputado. Inicialmente, a ideia do BTG era de precificar sua unit no dia 18, mas a extensa lista de concorrentes para lançar ofertas de ações ao longo das próximas semanas fez o banco acelerar o cronograma. A oferta, que será apenas secundária com a venda de papéis detidos pelo próprio banco, poderá atingir R$ 3 bilhões se exercidos todos os lotes. Procurado, o BTG não comentou.

