BTG Pactual avança na CredPago e fecha acordo para ter 49% da startup

O BTG Pactual acaba de fechar acordo para ficar com 49% da startup CredPago, que atua no setor imobiliário e substitui a figura do fiador na locação de imóveis. Os sócios-fundadores da companhia seguem no controle. A instituição financeira havia comprado no início do ano 20% da startup – valores não foram revelados – e havia a possibilidade, conforme o contrato, de ampliar a fatia. Agora, o banco reforça sua presença no setor imobiliário. Apesar da pandemia, a área promete ter crescimento acelerado.

Bombando. A aquisição, segundo o BTG, faz parte da estratégia de ampliar a oferta de produtos ao setor imobiliário e, ao mesmo tempo, fidelizar canais de distribuição. Em janeiro, a CredPago tinha 43 mil contratos sob gestão. Hoje, já são 60 mil. Nesse período, o número de imobiliárias vinculadas subiu 30%.

