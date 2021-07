BTG Pactual investe na Privalia e olha outros parceiros para seu marketplace

Com a participação de 5% no IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) e um acordo comercial com a Privalia, o BTG Pactual dá mais um passo em direção a fortalecer seu marketplace. Esse movimento virou febre entre as instituições financeiras que abrem suas plataformas para além dos serviços bancários, com a intenção de fidelizar seus clientes e atrair os do varejo para os serviços do banco. De acordo com fontes, outros acordos estão previstos, aumentando a capilaridade do banco digital do BTG, o BTG+, junto a um maior público.

A Privalia Brasil anunciou que fechou um acordo de investimento com o BTG Pactual e com a Veepee (Privalia Venta Directa), prevendo um investimento-âncora equivalente à participação de 5% em uma potencial oferta pública inicial (IPO) da Privalia. O BTG terá opção de compra das ações ordinárias pertencentes à Veepee, equivalente a outros 5% de participação adicional.

O BTG terá ainda direito de exclusividade para oferecer aos usuários da plataforma da Privalia produtos e serviços financeiros, enquanto a companhia irá promover esses produtos e serviços exclusivos aos usuários de sua plataforma. Além disso, o BTG terá direito exclusivo de acessar e usar os dados de usuários da Privalia.

Em janeiro, o BTG anunciou acordo operacional de cinco anos com a Mosaico, controladora dos sites Buscapé, Zoom e Bondfaro, para o desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce do banco para oferta de determinados bens de consumo que são atualmente transacionados no ecossistema da Mosaico. Benefícios de ‘cashback’ por meio de carteira virtual e contas de pagamento operadas pelo BTG Pactual estão previstos nesse acordo com a Mosaico.

Simultaneamente, haverá a oferta de serviços financeiros, bancários e securitários em geral, pelo BTG, para usuários das plataformas e canais de distribuição da Mosaico.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 05/07/2021, às 20:20:57.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter