BTG Pactual lança plataforma para desenvolver algoritmos para negociações

O BTG Pactual lança hoje uma plataforma, batizada de Stratsphera, para o desenvolvimento de algoritmos para investimento em diferentes mercados. A ferramenta, que será aberta, oferecerá um simulador que contará com dados históricos de ativos do Brasil e dos Estados Unidos desde 2007, para serem base da criação de estratégias por parte dos usuários. Com o algoritmo, uma estratégia de investimento pode ser realizada automaticamente. Para fomentar a dinâmica, haverá competições entre os participantes.

Quem vai. A primeira disputa começará em junho, após realização de roadshow nas universidades, entre elas Fundação Getulio Vargas (FGV), PUC-Rio, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), além da Universidade de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos.

De olho. A estratégia no lançamento da plataforma está ancorada no potencial desse mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, os fundos quantitativos, que são aqueles geridos por meio de algoritmos, tiveram aumento de 15% ao ano nos últimos seis anos, com US$ 1,5 trilhão sob gestão.

