BTG Pactual prepara reestreia em crédito podre de pessoas física em 2020

Perto de completar quatro anos da venda ao Itaú Unibanco da sua plataforma de compra e recuperação de créditos vencidos de pessoas físicas, o BTG Pactual estrutura sua volta a esse mercado. Sem a Recovery, o banco se debruçou nesse período sobre um novo projeto para aquisição de ativos e empréstimos problemáticos de empresas, encabeçado pelo sócio Alexandre Câmara. Se aliou aos sócios da Leste Real Estate, especializados na gestão de imóveis estressados, e assumiu o controle da Enforce, focada em créditos corporativos. Agora, o executivo, que também capitaneou a recuperação do banco Pan (ex-Panamericano), prepara a volta do BTG para a gestão dos chamados créditos podres com foco nas pessoas físicas. O retorno, atrasado pela dificuldade econômica do País, ocorre em meio à perspectiva de geração de inadimplência não só nos bancos, mas nas plataformas e fintechs de crédito que vêm se proliferando nos últimos anos.

É o ciclo. Embora a inadimplência tenha uma conotação ruim no mercado brasileiro, na prática, faz parte do ciclo do crédito. Nos países onde o mercado de financiamentos é mais pulverizado, as companhias que compram ativos problemáticos são parte do sistema bancário, já que o saneamento do balanço dos bancos tem, no final das contas, impacto positivo no custo dos empréstimos.

Novinho. Esse movimento está acontecendo no Brasil desde a crise de 2015, o que obrigou os bancos a se organizarem para recuperar e vender “créditos podres”. De acordo com estudos de mercado, o estoque de ativos e créditos com problemas no País está em torno de R$ 600 bilhões.

Contato:Colunabroadcast@estadao.com