BTG Pactual se torna membro do Global Impact Investing Network

Com o tema ambiental, social e de governança – “ESG” da sigla em inglês – na pauta, o BTG Pactual acaba de se tornar membro da Global Impact Investing Network (GIIN). O banco se torna, assim, o primeiro da área no País a aderir ao grupo de 300 signatários. Juntos, eles gerenciam mais de US$ 400 bilhões de ativos de investimento de impacto, aquele que busca resultado socioambiental mensurável, além de retorno financeiro. Pesquisa deste mês do GIIN mostrou que o mercado de investimentos de impacto no mundo está na ordem de US$ 715 bilhões, mesmo em meio à pandemia, vindo de 1,7 mil investidores de impacto.

