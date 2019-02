BTG Pactual vai expandir operação na Colômbia para crédito

O BTG Pactual deve buscar recursos no mercado de capitais colombiano para expandir sua corretora local, mirando o segmento de crédito para empresas. A captação deve ter características semelhantes à emissão de títulos feita no mercado chileno, onde o banco levantou US$ 100 milhões em janeiro. Como os bancos locais cresceram muito e já estão com boa parte dos limites para a concessão de empréstimos comprometidos, o banco brasileiro entende que esta é uma boa oportunidade para expandir sua operação no país vizinho. Lá, a corretora tem uma estrutura de assessoria de investimento que permite atuar em fusões e aquisições e no mercado de capitais. Além disso, embora não seja banco, pela legislação local, pode atuar no crédito como corretora.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+