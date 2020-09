BTG se torna signatário dos princípios de responsabilidade bancária da ONU

O BTG Pactual acaba de se tornar signatário dos Princípios de Responsabilidade Bancária da Organização das Nações Unidas (ONU), lançado em 2019. O fórum promove o alinhamento dos bancos aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e com o Acordo de Paris sobre o Clima, além de promover debates sobre análise de impacto, clima e ecossistema por meio de grupos de trabalho.

Obrigação. O presidente do BTG, Roberto Sallouti, afirma que a agenda ESG (as iniciais do inglês de ambiental, social e governança) não é mais opcional. “Somos o primeiro banco de investimento da América Latina a aderir ao UNEP-FI, o que reforça o nosso comprometimento com o desenvolvimento econômico sustentável”, diz.

contato: colunadobroadcast@estadao.com