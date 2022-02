Buffett fica com 2,3% do Nubank pós-IPO e mantém fatia na Stone

O bilionário americano Warren Buffett é dono de 107,1 milhões de ações do Nubank, fatia que, em 31 de dezembro do ano passado, valia US$ 1 bilhão. O Berkshire Hathaway, veículo de investimentos de Buffett, era dono portanto de cerca de 2,3% do capital da fintech.

A informação consta do documento que o Berkshire Hathaway enviou à SEC, a CVM americana, com o detalhamento das posições acionárias que tinha no fim do ano passado. Buffett investiu no Nubank antes do IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês), no ano passado, e segundo apurou o Broadcast, também durante a oferta. Sua fatia, porém, era um mistério.

A posição é composta por ações de classe A, as mesmas que o Nubank listou em Nova York, e que têm direito a voto inferior aos papéis de classe B. É através desta última classe que David Vélez, Cristina Junqueira e Ed Wible, os três cofundadores, mantêm o controle sobre o neobanco.

Assim como todos os demais investidores do Nubank, Buffett viu o valor de seu investimento variar fortemente desde o fim do ano. Em 2022, a ação do Nubank cai cerca de 2,5%, porcentual que esconde uma forte volatilidade. Entre os dias 5 e 9 deste mês, por exemplo, o papel subiu 39% – e caiu 16% na semana seguinte.

A volatilidade também não assustou a Berkshire no caso da Stone. A companhia manteve exatamente a mesma fatia na credenciadora que possuía em setembro do ano passado, de 10,7 milhões de papéis. Mas viu o valor diminuir quase 52%, para US$ 180,3 milhões. Entre a publicação de documentos com as informações (13-F) durante os períodos, a Stone divulgou seu balanço do terceiro trimestre, que desagradou ao mercado. Buffett está na empresa desde o IPO, em 2018, mas já vendeu parte dos papéis que comprou.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 16/02/22, às 10h30.

