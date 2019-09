As atividades burocráticas das micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras deverão custar, apenas neste ano, R$ 77 milhões. Apesar do número ainda elevado, o montante deve ser R$ 2 milhões inferior ao registrado no ano passado, muito por conta de ganhos advindos do uso de tecnologia, conforme estudo realizado pela Sage, em parceria com a YouGov.