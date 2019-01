Busca por saída definitiva do País diminui

As sondagens para saída definitiva no Brasil diminuíram desde as eleições, segundo a JBJ Partners, consultoria especializada em empreendedorismo, negócios e expatriação para os EUA. Nos últimos anos e mais especialmente desde o acirramento da crise, a demanda havia explodido, com crescimento de 173% desde o início da década.

Partiu. Em 2011, foram entregues 8.170 declarações de saída definitiva. Até dia 18 de dezembro de 2018, 22.346 brasileiros haviam deixado o País. Segundo a consultoria, vários clientes suspenderam a decisão de emigrar definitivamente, para entender o que acontecerá política e economicamente no Brasil, após a eleição de Jair Bolsonaro. (Cristiane Barbieri)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +