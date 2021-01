Buscas por voos executivos para turismo disparam no fim de ano

A pandemia de covid-19 provocou um salto na procura de voos executivos para tradicionais destinos turísticos neste final de ano. A Flapper, marketplace de aviação executiva, registrou em novembro e dezembro de 2020 crescimento 728% na demanda de voos de São Paulo (SP) para Ilhabela (SP)em relação aos mesmos meses de 2019.

Congestionado. Nas rotas São Paulo (SP)/Angra dos Reis (RJ), São Paulo (SP)/ Trancoso (BA) e Fortaleza (CE)/ Jericoacoara (CE), os avanços foram de 663%, 165% e 1.161%, respectivamente, na mesma base de comparação. Paul Malicki, presidente da companhia que conta com o serviço de mais de 500 aeronaves de táxi aéreo, atribui o aumento da procura por voos executivos a questões de segurança em meio à pandemia. “Houve congestionamento de aeronaves no aeroporto particular de Trancoso, na Bahia, no sábado 26 de dezembro”, diz.

