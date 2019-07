O aquecimento do debate e aumento da expectativa de aprovação da reforma da Previdência geraram crescimento das dúvidas sobre o tema em junho. As pesquisas relacionadas à previdência no Google cresceram 40% em junho, em relação a janeiro. Até por conta disso, o governo federal utilizou o espaço publicitário do buscador, em destaque no topo da página de visualização da pesquisa.

