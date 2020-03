Buscas por álcool gel crescem 2.400% em fevereiro

As buscas online de álcool gel cresceram 2.400% em fevereiro, na comparação com janeiro, de acordo com uma pesquisa do Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashback nas principais plataformas de comércio eletrônico do País. A procura ficou mais intensa a partir da confirmação do primeiros casos de coronavírus no Brasil, em 26 fevereiro.

Limpinho. As vendas online de gel antisséptico também cresceram quatro vezes, de acordo com dados da Ebit|Nielsen, que registrou o maior pico de vendas em fevereiro. O resultado do mês superou todo o de janeiro em quatro vezes. De acordo com a pesquisa, o desempenho do item ?álcool de limpeza? também foi expressivo neste período. A expansão em fevereiro foi de 25% na comparação com janeiro e duas vezes maior em relação a dezembro.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco