Buser começa a aceitar Pix, e novo meio já representa 15% dos pagamentos

A Buser, plataforma que conecta viajantes a empresas de fretamento de ônibus, passou a aceitar o Pix, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central (BC), desde o primeiro dia de implantação. Resultado: de ontem para hoje, 15% das transações já foram feitas com Pix.

Opções. Além do Pix, a startup também aceita cartões de crédito e débito, boletos e cheques. No site da Buser, a transação pelo novo sistema é feita por meio da geração de um código, que o consumidor copia e cola no aplicativo do seu banco.

